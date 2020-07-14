رئيس مدينة رأس سدر يتابع أعمال الحماية من أخطار السيول

قال علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر، إن المدينة تعرضت إلى سيول جارفة هذا العام، تسببت في دمار بعض الطرق وفرق منطقة أبو صويرة التابعة للمدينة، موضحا أنه جرى عرض ما تعرضت له المدنية من سيول على اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتحديد مهرات ومجاري السيول.

وأضاف أن المحافظ قرر مخاطبة الموارد المائية لتتفيذ خطة عاجلة لحماية مدينة رأس سدر من اخطار السيول مثلما حدث في نويبع وطابا، وجرى الموافقة على استكمال المرحلة الثانية من خطة حماية المحافظة من أخطار السيول وإدراج رأس سدر ضمن المرحلة.

وأكد أنه بالفعل جرى وضع مخطط للمدينة لحمايتها من أخطار السيول تتضمن إقامة سدود وبحيرات صناعية، وسدود أعاقة وتطهير المخرات.

وقال إنه تفقد اليوم أعمال الحماية من مخاطر السيول بوادي وردان بقرية أبوصويرة برأس سدر وتشمل الأعمال إقامة سد بطول 1800 متر وارتفاع 10 أمتار وبحيرة بعرض 350 مترا بطول 1000 بعمق 6 أمتار، وقناة لمفيض المياه بالمنطقة المحيطة بوادي الطيبة، وذلك طبقاً لتوجيهات محافظ جنوب سيناء لحماية قرى ووديان ومدينة رأس سدر من أخطار السيول.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن نسب العمل بالمشروع تتماشى مع البرنامج الزمني للعملية، وشدد على الشركة المنفذة بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن العملية تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء قطاع المياه الجوفية.