توافد طلاب الثانوية على لجان جنوب سيناء لأداء امتحان الفرنساوي

بدأ طلاب الثانوية العامة دخول لجان الامتحان منذ الثامنة والنصف صباحا، وانتظم الطلاب والطالبات في عمليات الدخول للجان متبعين الإجراءات الاحترازية المتفق عليها منذ انطلاق مارثون الثانوية العامة.

وشهدت محيط اللجان تواجد سيارات الإسعاف والشرطة، وهناك التزام من قبل الطلاب والمراقبين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ولا يسمح بدخول طالب أو طالبة أو ملاحظ دون قياس درجة حرارته، وارتداء كمامة وتعقيم نفسه عن طريق جهاز التعقيم وارتداء واق بلاستيك للأحذية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء امتحان اللغة الفرنسية والتربية الوطنية ويبلغ عددهم 794 طالبا وطالبة، وشهد محيط اللجان من الخارج، وجود عدد من موظفي مجالس المدن، لتوزيع المياه بالمجان عبلا الطلاب، وتساعد أعضاء اللجان في ترتيب دخول اللجان ووضع الطلاب علي العلامات الإرشادية الموجودة خارج اللجان للحفاظ علي التباعد الاجتماعي.

يذكر أنّ إجمالي طلاب الثانوية العامة بأقسامها بجنوب سيناء هذا العام بلغ 785 موزعين على ٧ لجان بمدن المحافظة المختلفة، طور سيناء (2)، وشرم الشيخ (1)، ورأس سدر (1)، ونويبع (1)، ودهب (1).

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إنّ غرفة العمليات المركزية بالمديرية لم تتلق شكاوى من الامتحانات السابقة، موضحا أنّه على اتصال مستمر بغرفة عمليات المدن لإزالة أي معوقات.