"رأس سدر" تستقدم لجنة استشارات لمساعدة المواطنين في إجراءات التصالح

قال علي حمادة رئيس مجلس مدينة رأس سدر، إن لجنة من أحد المكاتب الاستشارية وصلت إلى مدينة رأس سدر برئاسة المهندس ماير جرجس مدير المكتب الهندسي الاستشاري GM ومعه فريق عمل طاقم المكتب المكون من 8 مهندسين لمساعدة أهالي المدينة في إنهاء أعمال التصالح على مخالفات البناء بالمدينة.

وأوضح أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اتفق مع اللواء هشام أبو سنة نقيب المهندسين بالقاهرة، على توفير مكاتب استشارية بسعر يناسب المواطن البسيط في راس سدر لمساعدة الأهالي في إنهاء إجراءات التصالح، لمنع استغلال المكاتب الهندسية للمواطنين.

وأضاف "حمادة"، أن إجمالي حالات البناء المخالف بالمدينة بلغ نحو 36 حالة وتقدم أصحابها بطلبات للتصالح، موضحًا أن اللجنة توجهت لمعاينة المباني المخالفة وعقد لقاءات مع أصحابها لاعطائهم الشهادة المطلوبة في ملف التصالح على مخالفات البناء.

من جانبه، قال المهندس ماير جرجس مدير المكتب الهندسي الاستشاري، إن اللجنة وصلت رأس سدر وباشرت عملها بلقاء رئيس المدينة ثم توجهت للقاء أصحاب الحالات المخالفة لتعريفهم بكيفية استخراج الشهادة، مضيفًا أن المكتب ساعد آلاف المواطنين في استخراج شهادة الاستشاري في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والسويس والبحر الأحمر وبني سويف.