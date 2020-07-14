10 حالات غش بلجنة التفاضل والتكامل بالأزهر.. وغرفة العمليات: لا شكاوى

أدى طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، اليوم، امتحان مادة التفاضل والتكامل، وأكدت غرفة العمليات المركزية لمتابعة الامتحانات، أن الامتحان مر في هدوء تام ولم ترد للغرفة أية شكاوى من الأسئلة سواء من الطلاب أو أولياء المور، على الأرقام المعلنة للجنة، وأن قوافل المتابعة والتفتيش جابت المحافظات للتأكد من الاهتمام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات، ومتابعة وجود المعقمات في كل اللجان بكمية كافية.

وأوضحت الغرفة، أنه تم ضبط 10 حالات غش خلال لجنة التفاضل والتكامل، 5 منها غش الكتروني والأخرين غش ورقي، وأن تقارير المناطق لازالت ترد للغرفة وسوف تعلن نتائج اليوم الكاملة خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده المشيخة مساء كل يوم.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أنه سيتم امتحان الطلاب في مادة كل يومين، لإعطاء الفرصة للطلبة لأداء الامتحانات بعيدا عن الضغط، وتوفير الوقت الكاف لمراجعة دروسهم بالشكل الذي يضمن لكل طالب أن يحصل على حقه كاملا.

ويبلغ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، من القسم الأدبي بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبا وطالبة.

بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

والعدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكل المحافظات، تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبا.