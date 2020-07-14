6 فنادق تحصل على شهادة السلامة الصحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء

تسلمت 6 فنادق بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، أمس، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكّد من استيفائها لكل ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء فندق كينج توت بمحافظة البحر الأحمر، و5 فنادق بمحافظة جنوب سيناء هي: "هيلتون الشلالات، وشارمنج ان، ونعمه بلو، وغزالة بيتش، وريجنسي بلازا".

وبعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 541 فندقا بـ21 محافظة على مستوى الجمهورية، وتستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعًا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.