ارتفاع عدد مرشحي الشيوخ "فردي" بالقليوبية إلى 35 بينهم 8 سيدات

ارتفع عدد المرشحين المحتملين إلى مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية، على المقاعد الفردية إلى 35 مرشحا، بعد تقدم مرشحين جديدين ظهر اليوم بأوراقهما إلى محكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار صبري البنا.

وتقدم اليوم إلى لجنة تلقي طلبات الترشح 4 أشخاص، هم رضا شحات عبد العليم محمد الدجوي من القناطر الخيرية وسلامة صلاح مطاوع من قرية الأحرار بشبين القناطر معلم خبير، وكلاهما مستقلين، ودعاء عبد المنعم محمد سلام عن حزب المؤتمر ليرتفع عدد المرشحات إلى 8.

وتعمل دعاء سلام بإدارة الوافدين بجامعة بنها، بينما المهندس علي محمد علي من بهتيم بشبرا الخيمة مرشح عن حزب الغد.

وكانت لجنة تلقي أوراق مرشحي مجلس الشيوخ بمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار خالد بيصار مساعد رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، تلقت أوراق 31 مرشحا حتى أمس من بينهم عدد من المرشحين المستقلين ومرشحي ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن على المقاعد الـ6 الفردية للمحافظة.

فيما أجرت مستشفيات بنها التعليمي وناصر العام والقناطر الخيرية وطوخ المركزي الكشف الطبي الكشف على 40 مرشحا محتملا حتى الآن.

وشهدت اللجنة إجراءات أمنية مشددة بإشراف العميد وائل نبيل رئيس مباحث المحكمة ، حيث تم وضع حواجز حديدية أمام اللجنة لتنظيم عملية الدخول، وألزمت اللجنة العامة المرشحين بارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.