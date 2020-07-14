30 مليون جنيه لإنشاء مسجد التجلي الأعظم في سانت كاترين

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير مدينة ومنطقة سانت كاترين بما يليق بمكانتها وقيمتها الدينية والتاريخية.

جرى مناقشة الخطوات والترتيبات النهائية لبدء العمل بمسجد التجلي بمدينة التجلي الأعظم بسانت كاترين، حيث خصصت وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء 30 مليون جنيه مناصفة بينهما لإتمام هذا الصرح بمدينة سانت كاترين.

ويجري الإعداد لافتتاح سبعة مساجد بالمحافظة وهي خالد بن الوليد، والفرقان، وعودة، والحق المبين بطور سيناء، وعلي بن أبي طالب بأبورديس، ومسجد السلام بالشاليهات بنويبع، ومسجد أثبيت بسانت كاترين.

وسيجري فرش هذه المساجد بالمشاركة بين الوزارة والمحافظة، كما جرى مناقشة دعم المحافظة لمشروع صكوك الأضاحي لصالح الأسر الأولى بالرعاية.

ووجه وزير الأوقاف الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على ما يقدمه في خدمة بيوت الله مبنى وإنشاء ومعنى من خلال دعم المحافظة لأوقاف جنوب سيناء في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وحسن انتظام العمل بالمساجد وفق التعليمات والضوابط التي اتخذتها وزارة الأوقاف.

ومن جانبه أشار فودة إلى أن التعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، نموذج يحتذى به بين مؤسسات الدولة، مضيفا: "اعتمدنا اللقاء المباشر لإنهاء جميع الأعمال المشتركة على أكمل وجه"، مشيدًا بمشروع صكوك الأضاحي في خدمة الأسر الأولى بالرعاية.