التموين: فترة حماية العلامة التجارية 10 سنوات.. وتسقط حال عدم تجديدها

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن التحول الرقمي جزء من الاقتصاد الرقمي، وهي أن تتحول الخدمات المقدمة للمواطن إلى خدمات ممكينة أون لاين، مثل خدمات السجل التجاري، وتسجيل العلامات التجاري، وكل ما يتعلق بخدمات بطاقات الدعم الإلكتروني والشكاوى والإضافات والتظلمات، من خلال البوابة الحكومية، وبوابة الوزارة أو بوابة جهاز تنمية التجارة.

وأضاف "عشماوي"، خلال لقاء عبر الفيديوكونفرانس ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة، أن مهام وزارة التموين بها مجموعة من الأجهزة الاقتصادية بداية من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصوامع، لافتا إلى أن الوزارة استطاعت في فترة بسيطة، الارتقاء في مستويات السعة التخزينية للضعف، من 1.6 مليون طن إلى 3.6 مليون طن.

وأشار إلى أن الإدارة المركزية للعلامات التجارية المسؤولة عن تسجيل العلامات، والحفاظ على الهوية المؤسسية أو المنتجات، "لو حضرتك تقدمت للوزارة بطلب تسجيل علامة ما، وتبحث الوزارة هل هناك تعارض للعلامة أو تشابه أو تسجيل دولي على علامة مماثلة، وتلك الإجراءات تستغرق من 6 أشهر لسنة طبقا للدستور، لافتا إلى أن فترة حماية العلامة التجارية تظل 10 سنوات، وإذا لم يتقدم صاحب العلامة بالتجديد تسقط تلك العلامة، وهذا النظام معمول منذ 2002.