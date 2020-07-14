"مخالفة بعض السيارات تعليمات الشرطة".. تفاصيل عن حريق طريق الإسماعيلية

قال المهندس عماد عبدالقادر، رئيس شركة أنابيب البترول، إن الشركة ورد إليها بلاغ، بشان خط بترول من شقير والسخنة إلى معامل تكرير مسطرد، حيث خرج خام مكسور من الخط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر شاشة "الحياة": " أبلغنا الطوارئ، وتم التعامل مع الأمر لتقليل المنتج الذي خرج، بعدها انتشر الخام على طريق مصر إسماعيلية، والطريق شهد تجمع المادة الخام".

وتابع: "سيارات الشرطة وقفت الطريق، لكن بعض السيارات حاولت وأصرت على تجاوز الطريق بأي طريقة، ونتيجة لهذا الإصرار على المرور من الاماكن التي بها خام، حصلت شرارة من إحدى السيارات، فانتشر الحريق نتيجة لانتشار المادة الخام على الأسفلت، تم إخماد الحريق تماما ونحن الآن نبرد الأماكن التي شهدت الحريق".

وأسفر الحريق الذي نشب بخط البترول المغذي لمسطرد والقادم من شقير بالبحر الأحمر على طريق مصر الإسماعيلية بجوار مدرسة النزهة الدولية، عن وقوع 14 مصابا وتفحم 31 سيارة ومعرض سيارات.

وذكرت محافظة القاهرة، في بيان، أنه تم نقل المصابين لمستشفى السلام العام، والدفع بـ20 سيارة إطفاء من الحماية المدينة و8 سيارات من القوات المسلحة و6 سيارات من هيئة البترول و5 لوادر و6 سيارات قلاب من المحافظة للتغطية بالرمال والسيطرة على الحريق.

وانتقل طارق الملا، وزير البترول، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلى موقع حريق طريق الإسماعيلية، لمتابعة أعمال الإطفاء الجارية للحريق، الذي نشب بخط البترول المغذي لمسطرد والقادم من شقير بالبحر الأحمر على طريق مصر الإسماعيلية بجوار مدرسة النزهة الدولية.