"القباج" تزف بشرى سارة للصحفيين والقطاع الخاص بشأن العلاوات الـ5

كشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، آخر تطورات ملف العلاوات الـ5 الخاصة بالصحفيين والقطاع الخاص، قائلة إن الوزارة توشك الانتهاء من الملف تماما، حيث تم الانتهاء من الجزء الخاص بالصحفيين، والجزء الخاص بالقطاع الخاص على وشك الخروج، قبل أسبوعين.

وأضافت "القباج" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هناك مشكلة مع الأشخاص الذين لم يعطوا علاوات خاصة، لافتة إلى أن الشخص يعطي علاوة خاصة، ثم يدفع اشتراك ثم يطالب بها في معاشه.

وتابعت: "لو شخص أو جهة مادوش علاوات خاصة أجيب لهم منين كوزارة أو كهيئة تأمينات؟ لكن لو أدى مرة وحصل بعدها تعثر، فسنتتبع الأوراق، للتأكد من وجود سابقة إعطاء علاوات خاصة، ولو ثبت بنيسر الأمور تماما".