مجانا.. قوافل طبية لأودية أبو زنيمة وشرم الشيخ لعلاج الأمراض المزمنة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، توجه قوافل طبية مجانية لأودية أبوزنيمة وشرم الشيخ خلال الفترة من السبت المقبل حتى الأربعاء 22 يوليو الجاري، لتوقيع الفحص الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان لكافة حالات الأمراض المزمنة، ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

وأكد الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة، دعم العيادات الطبية المتنقلة بكافة الإمكانيات والفرق الطبية المجهزة، وكذلك صيدلية، وإدارين لاستصدار وتجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة، تسهيلًا على أصحاب الأمراض المزمنة .

وأوضح الدكتور محمد قابل مدير القوافل العلاجية بالمديرية، توجه العيادات المتنقلة إلى أودية أبو زنيمة وشرم الشيخ في نفس الوقت من الأسبوع المقبل، حيث تتوجه قافلة طبية إلى وادي تال بأبوزنيمة السبت 18 يوليو الجاري، وإلى وادي غرندل بأبوزنيمة يوم الأحد 19 يوليو، وإلى وادي الرملة بأبوزنيمة الاثنين 20 يوليو، وإلى وادي البدع بأبوزنيمة الثلاثاء 22 يوليو، وإلى وادي سرابيط الخادم بأبوزنيمة الأربعاء 22 يوليو من ذات الشهر.

وأشار إلى توجه قوافل طبية إلى الهضبة بشرم الشيخ يومي السبت والأحد 18، و19 يوليو، وإلى وادي الشرفا 2 بشرم الشيخ يوم الاثنين 20 يوليو ، وإلى جامعة الملك سلمان والمدرسة اليابانية بشرم الشيخ يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو، وإلى وادي مندر بشرم يوم الأربعاء 22 يوليو.