دعم جنوب سيناء بفصول ذكية لدعم العملية التعليمية

استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بديوان عام الوزارة، لمناقشة عدد من مطالب المحافظة من بناء مدارس جديدة وتطوير المنظومة التعليمية خلال العام الدراسي المقبل، وذلك بحضور محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأعلن وكيل الوزارة موافقة الدكتور طارق شوقي على دعم محافظة جنوب سيناء بعدد من الفصول الذكية متعددة الاستخدامات، والتي سيتم استخدامها لدعم العملية التعليمية في المناطق النائية، باعتبارها أحد الحلول التكنولوجية والهندسية التي ابتكرتها الوزارة للتخفيف من مشكلات الكثافة بالفصول، وتحسين بيئة التعليم للمعلمين والطلاب.

وأشار إلى أن الوزير استعرض منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بدأت الوزارة في إنشائها منذ سبتمبر 2018، والتي تهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة قادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل نظم التعليم الفني بالعالم، عن طريق إعداد مناهج متطورة مبنية على منهجية الجدارات لتواكب الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، وتم طرح مقترح لإنشاء مدرسة فنية بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ وسيتم دراسته في الفترة المقبلة.

كما تطرق الاجتماع للمدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ، والتي من المقرر افتتاحها خلال العام الدراسي المقبل 2021/2020، حيث سيتم الإعلان عن كيفية التقديم للالتحاق بها على الصفحة الرسمية للوزارة، كما تم التطرق لمدارس التعليم المزدوج، ومناقشة مقترح بإنشاء مدرسة دولية في مدينة شرم الشيخ ومدرسة يابانية بمدينة رأس سدر.

وأشاد وكيل الوزارة بالدعم الدائم لكل من الوزير والمحافظ لقطاع التعليم بالمحافظة، بما يسهم في حدوث طفرة في التعليم، خاصة تعليم الفتيات في الوديان.