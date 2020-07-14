"الهلال الأحمر": جاهزون للدعم النفسي لمصابي حريق الإسماعيلية

وصلت منذ قليل، فرق الطوارئ من جمعية الهلال الأحمر، لمساندة قوات الحماية المدنية، للسيطرة على حريق طريق الإسماعيلية، مرتدين خذاة بيضاء، مخصصة للحرائق، وأقنعة غاز.

وقال مصطفى رفعت قائد فريق الطوارئ بالموقع، إنه بمجرد وصول الخبر إلى المركز الرئيسي بجمعية الهلال الأحمر، تم الدفع بفريقين، أحدهما اتجه إلى موقع الحادث، والآخر إلى مستشفى السلام لدعم المصابين.

وأضاف لـ"الوطن"، إنه تم السيطرة على الأوضاع قبل وصولهم، لكنهم قرروا التواجد بالمكان، لحين إخلاء المنطقة من سيارات الإسعاف والمطافي، وأنهم جاءوا بالمعدات اللازمة للحادث.

وتابع أنهم جاهزون للدعم النفسي للمصابين، ومن تعرضوا لصدمات نفسية، مشيدا بتعامل قوات الأمن معهم لتسهيل مرورهم إلى موقع الحادث.