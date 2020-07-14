"كورونا".. خلو أسِرة "العناية المركزة" بمستشفيات العزل من المصابين مع استمرار خروج المتعافين

ارتفعت معدلات التعافى فى أغلب مستشفيات العزل، وسط خلو غرف العناية المركزية فى بعض المنشآت الطبية المخصصة لعزل مصابى كورونا، وشهدت المحافظات، اليوم، خروج 265 متعافياً بعد خضوعهم لبروتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة، وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.

فى القليوبية، أعلن مستشفى بنها التعليمى عن خروج 10 متعافين بعد أن أثبتت التحاليل سلبية المسحة المسحوبة منهم، ليصل إجمالى عدد المتعافين بالمستشفى إلى 109 حالات منذ تحويل المستشفى إلى مستشفى عزل، وأوضحت الدكتورة أمنية خليل، مدير المستشفى، أن الإدارة وزعت مرضى التخصصات الأخرى على المراكز الطبية والمستشفيات غير المخصصة لعلاج فيروس كورونا المستجد، مناشدة المواطنين مساعدة الأطقم الطبية والالتزام بالتعليمات الخاصة بمنع الزيارات وإحضار الأطعمة والوجود داخل المستشفى، حرصاً على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفى.

وكرمت إدارة مستشفيات جامعة بنها، بقيادة الدكتور مصطفى القاضى، عميد كلية الطب ببنها، مجموعة تمريض العزل بتقديم شهادات التقدير على الجهد المبذول والفعال فى خدمة المرضى والوطن، فيما افتتحت جامعة بنها خدمة «درايف ثرو» لإجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد داخل السيارة، وقال رئيس جامعة بنها، إن خدمة «درايف ثرو» تم تشغيلها بمقر كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى لإجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا للمواطنين داخل السيارات وذلك لتجنب تكدس المرضى بالمعامل وتجنب تفشى العدوى، وأضاف السعيد أن أى شخص بإمكانه الحجز مسبقاً من خلال تطبيق على الهاتف المحمول لتحديد موعد لإجراء المسحة، لافتاً إلى أن إجراء المسحة يتم فى أقل من 10 دقائق ويتم إرسال النتائج على الواتس آب فى اليوم التالى على سحب العينة.

وأكد مصدر طبى بمحافظة كفر الشيخ ارتفاع عدد حالات الشفاء بمستشفى العزل فى بلطيم، إلى 520 حالة تحولت نتائجهم إلى سلبية وخرجوا بعد تماثلهم للشفاء، وقال المصدر إنه جرى تلبية احتياجات المستشفى والطاقم الطبى الموجود، حيث جرى توفير البدل الواقية والكمامات والقفازات والفيس شيلد والفيس ماسك والحذاء المُستخدم للعزل، وكل ما يحتاجه الفريق الطبى الذى يمكث 14 يوماً داخل المستشفى، مشيراً إلى أن المستشفى يستقبل حالات من محافظات دمياط، البحيرة والإسكندرية.

أسوان تسجل أول "صفر" على مستوى الجمهورية

وتعافت 8 حالات بمستشفى أسوان التخصصى بالصداقة ونزل الشباب الدولى بطريق السادات، وأكد الدكتور مصطفى أبوالمجد، مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة أن الحالات التى تماثلت للشفاء خضعت لبروتوكول العلاج المقرر من قبل الصحة وتحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية وتابع «أبوالمجد» أنه لأول مرة منذ شهور لم تسجل محافظة أسون أى حالات جديدة وودع ١٠ متعافين مستشفى العزل بكفر الدوار، اليوم، وسط حالة من الفرحة عمت المستشفى أثناء وجودهم بساحته انتظاراً لتلقى التعليمات الخاصة بطرق الوقاية، فى الوقت الذى أمر فيه الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى العزل بتوزيع العصائر والمياه المعدنية والوجبات على المغادرين، لتكفيهم خلال رحلة عودتهم إلى منازلهم سالمين، وأعلنت محافظة البحيرة شفاء وخروج ٢٤٧ حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، حتى صباح اليوم، من مستشفيات العزل والإحالة ليصبح إجمالى عدد المتعافين ٣٥٨٧ حالة، وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوى، مدير مستشفى دمياط العام، إن المستشفى شهد حالة ولادة قيصرية لمريضة مصابة بفيروس كورونا، وتم إجراء أشعة مقطعية لها وتبين سلامتها وعدم إصابتها بالفيروس، وأضاف أن الأم المصابة بفيروس كورونا وتبلغ من العمر 25 عاماً، وصلت إلى المستشفى قبل يومين، تعانى من أعراض الفيروس وبعد وصولها أجريت لها عملية ولادة قيصرية لتنجب طفلتها فى حالة صحية سليمة بوزن 2.8 كيلوجرام، وتم وضعها بالحضانة.

وأكد الدكتور عبدالبارى العجيزى، مدير عام الطب العلاجى، المتحدث الرسمى باسم مديرية الصحة بالمنوفية، أن الإصابة بفيروس كورونا انخفضت بنسبة 50% خلال الشهر الجارى مقارنة بالشهور الماضية، مؤكداً خلو غرف العناية المركزة فى المستشفيات.