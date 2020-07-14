الشعب: لم نتوقع انتهاء حكم الإخوان بسرعة.. والرئيس بطل لأنه خلصنا منهم

قال حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الحزب أنشئ في سبتمبر 2012 كحزب معارض لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن الحزب كان لديه رؤية بأن الجماعة الإرهابية لديها فقر في الرؤية وفقر في الكوادر ولا تستطيع إدارة دولة بحجم مصر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "on e": "بعدما علمنا أن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ذهبت إلى الإخوان قررنا مواجهتها بسبب خطورتها على مصر، ومن هنا كانت فكرة التأسيس".

وتابع، أنه لم يكن يتخيل أن ينتهي حكم الإخوان بهذه السرعة: "كنا نعلم أن معارضتنا للإخوان بشدة أمر خطير للغاية خاصةً أننا كنا نعارض النظام، والرئيس السيسي بطل قومي أنقذ مصر وهوية مصر".

وأردف، أنه بعد نجاح ثورة 30 يونيو وإعلان 3 يوليو، بدأ الحزب يتجه إلى الأهداف الأخرى، مثل الارتقاء بالحياة السياسية المصرية، حيث إن الديموقراطية مسار قبل أن تكون قرار، وبالتالي كان لا بد من السير تدريجيًا وعمل أيدولوجية والتعامل مع الشارع.

وشدد على أن المواطن شريك في الارتقاء بالحياة السياسية، ومن ثم فإن الحزب دخل انتخابات برلمان 2014 قبل أن تكتمل مؤسساته: "ما نفعنا أن المنافسة كانت ضعيفة، فاعتمدنا على هذا الضعف، والبرلمان لم يكن فيه حزب حاكم، فجرى تنظيم ائتلاف برلماني، ولم نشترك في هذه القائمة (في حب مصر) التي لم تنظر إلينا، بسبب صغر حجمنا".