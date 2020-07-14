البيئة تكشف تأثيرات حريق خط مازوت "مصر – الإسماعيلية" على جودة الهواء
كتب:
محمود البدوي
11:13 م | الثلاثاء 14 يوليو 2020
أصدرت وزارة البيئة بيانًا بشأن تأثيرات الحريق الناتج عن كسر خط مازوت طريق "مصر - الإسماعيلية" على جودة الهواء.
وقال البيان، إن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تابعت الحريق الهائل الناتج عن كسر ماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوي ومدى تأثير الأدخنة الناتجة عن الحريق على جودة الهواء والصحة العامة للمناطق القريبة من الحادث.
وعلى الفور كلفت بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة وعدد من قيادات الوزارة المعنية انتقلت إلى موقع الحادث لتفقد الوضع البيئي بالمنطقة .
وأوضحت منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة من خلال الخرائط والبيانات أن اتجاهات الرياح السائدة خلال فترة الاشتعال من الرابعة عصرا وحتى السابعة مساءً كانت شمالية غربية إلى غربية مما جعل الأدخنة الناتجة عن الحريق تتجه جنوبا وشرقا في اتجاه الظهير الصحراوي امتد إلى شرق القاهرة، ولم تتأثر المناطق ذات الكثافات السكانية العالية شمال وغرب موقع الحادث.
كما أظهرت بيانات العوامل الجوية أن التهوية الرأسية كانت جيدة خلال فترة الحريق مما سمح لتصاعد الأدخنة إلى أعلى وحد جزئياً من تأثيرها على المستويات المنخفضة من سطح الأرض، وهذا ما اتضح من متابعة نتائج رصد جودة الهواء في مناطق شرق القاهرة "السلام و مصر الجديدة و مدينة نصر" حيث ظهرت النتائج بتلك المناطق في المعدل المعتاد.
وثمنت وزارة البيئة جهود وزارة البترول والجهات المختلفة للتدخل السريع من خلال الحماية المدنية والقوات المسلحة والنجاح فى السيطرة على الحريق فى زمن قياسي قبل دخول ساعات الليل مما منع تعرض مناطق شمال وشرق القاهرة لأزمة تلوث هواء حادة خلال التهوية السيئة ليلاً والتي كانت ستؤثر على الصحة العامة للمواطنين.
وأكد أن وزارة البيئة ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية سوف تقوم بمتابعة مؤشرات جودة الهواء. كما أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333 .