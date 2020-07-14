البيئة تكشف تأثيرات حريق خط مازوت "مصر – الإسماعيلية" على جودة الهواء

أصدرت وزارة البيئة بيانًا بشأن تأثيرات الحريق الناتج عن كسر خط مازوت طريق "مصر - الإسماعيلية" على جودة الهواء.

وقال البيان، إن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تابعت الحريق الهائل الناتج عن كسر ماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوي ‏ومدى تأثير الأدخنة الناتجة عن الحريق على جودة الهواء والصحة العامة للمناطق القريبة من الحادث.‏

وعلى الفور كلفت بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة وعدد من قيادات الوزارة المعنية انتقلت إلى موقع الحادث لتفقد الوضع البيئي بالمنطقة .

وأوضحت منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة من خلال الخرائط والبيانات أن اتجاهات ‏الرياح السائدة خلال فترة الاشتعال من الرابعة عصرا وحتى السابعة مساءً كانت شمالية غربية إلى ‏غربية مما جعل الأدخنة الناتجة عن الحريق تتجه جنوبا وشرقا في اتجاه الظهير الصحراوي امتد إلى ‏شرق القاهرة، ولم تتأثر المناطق ذات الكثافات السكانية العالية شمال وغرب موقع الحادث.‏

كما أظهرت بيانات العوامل الجوية أن التهوية الرأسية كانت جيدة خلال فترة الحريق مما سمح لتصاعد ‏الأدخنة إلى أعلى وحد جزئياً من تأثيرها على المستويات المنخفضة من سطح الأرض، وهذا ما اتضح من ‏متابعة نتائج رصد جودة الهواء في مناطق شرق القاهرة "السلام و مصر الجديدة و مدينة نصر" حيث ‏ظهرت النتائج بتلك المناطق في المعدل المعتاد.‏

وثمنت وزارة البيئة جهود وزارة البترول والجهات المختلفة للتدخل السريع من خلال الحماية المدنية والقوات ‏المسلحة والنجاح فى السيطرة على الحريق فى زمن قياسي قبل دخول ساعات ‏الليل مما منع تعرض مناطق شمال وشرق القاهرة لأزمة تلوث هواء حادة خلال التهوية السيئة ليلاً ‏والتي كانت ستؤثر على الصحة العامة للمواطنين. ‏

وأكد أن وزارة البيئة ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من ‏أنحاء الجمهورية سوف تقوم بمتابعة مؤشرات جودة الهواء. كما أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على ‏مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق ‏الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333 ‏.