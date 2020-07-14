"الصحة" عن حريق طريق الإسماعيلية: حالتين فقط شديتي الخطورة

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن توقف إصابات حادث حريق خط خام "شقير– مسطرد"، على طريق الإسماعيلية الصحراوي، عند 17 حالة، مؤكدًا عدم وجود وفيات حتى الآن.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن معظم حالات الإصابة في حادث طريق الإسماعيلية بدأت في الاستقرار، وسيجري خروج الحالات تباعًا، موضحًا أن آخر مصاب جرى نقله منذ ساعة ونصف، وأعداد الإصابات غير مرشحة للزيادة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الإصابات تتراوح بين اختناقات وحروق من درجات مختلفة، وإصابات الحروق بها حالتين فقط شديدتي الخطورة إحداها تعاني من حروق بنسبة 100%، وباقي إصابات الحروق تتراوح نسبة الحروق فيها من 20% إلى 40%، وهناك بعض الإصابات بين أفراد الدفاع المدني، والذين يعانون من حروق من الدرجة البسيطة.

ووجه مجاهد، الشكر لهيئة الإسعاف على دورها في نقل المصابين للمستشفيات، قائلًا إنها أحد الأذرع القوية للوزارة، مؤكدًا أن جميع الحالات جرى نقلها إلى مستشفى السلام العام بواسطة 15 سيارة إسعاف كانوا متواجدين في موقع الحادث.

وأكد متابعة وزيرة الصحة للحالات رغم عدم تواجدها، حيث كلفت برفع كفاءة المستشفيات القريبة من موقع الحادث، وهناك 4 مستشفيات محيطة بالحادث بهم 400 كيس دم و 1720 كيس بلازما وهذا مهم جدا لمصابي الحروق، كما أن المستشفيات بها أطباء واستشاريين في مختلف التخصصات.