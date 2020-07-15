فيديوهات و20 صورة تكشف ساعات الهلع بحريق طريق الإسماعيلية الصحراوي

بدا المشهد وكأنه داخل فيلم من أفلام الأكشن السينمائية، دخان أسود كثيف يتعالى على مسافات، حتى تشحم الهواء بلونه، مع استمرار في اشتعال النيران، لسرعان ما تنتشر الصور والفيديوهات، التي حملت معها حالات من الذعر الشديد، على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس، موثقة بذلك حادث اشتعال خط زيت خام "مازوت"، "شقير- مسطرد"، في حريق ضخم على طريق "مصر- الإسماعيلية".

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جاء الحريق نتيجة حدوث كسر بالخط، وشرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق، ما أدى إلى اشتعال الخام المتسرب.

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بعد لحظات من اشتعال الحريق الضخم، بدأ العديد من المصريين سواء من شهود العيان أو رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في بث ونشر فيديوهات وصور للحادث، والتحذير من الاقتراب من مكان الحادث.

وكشف المهندس عماد عبدالقادر رئيس شركة أنابيب البترول، أسباب اندلاع حريق في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وكسر خط الخام، مؤكدا أن الشركة تلقت بلاغا بوجود كسر بالخط في أول طريق الإسماعيلية بعد نفق السلام، وجرى اتخاذ الإجراءات، وتوجه فورا إلى مكان الكسر، وتم غلق الخط تماما.

وأضاف "عبد القادر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن الحريق نتج عن كسر لم نعرف أسبابه بعض لكنه وفقًا للخبرات قد ينتج عن حفار أو ما شابه، مشيرًا إلى انهم تلقوا بلاغ بوجود تسريب بأحد الخطوط، وحدث الحريق نتيجة شرارة من أحد السيارات.

وأوضح رئيس شركة أنابيب البترول، أن الحريق نشب على مسافة تبعد كيلو متر عن مكان التسريب، وتم إغلاق بلف الخط قبل وبعد مكان الحريق، مؤكدًا أن الحادث أسفر عن إصابات فقط، ووزارة الصحة أعلنت عدم وجود وفيات.