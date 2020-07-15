حملات توعية حزبية لحث المواطنين على المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس المقبل، تستعد الأحزاب السياسية لتدشين حملات توعية في على مستوى محافظات الجمهورية؛ لحث المواطنين على ضرورة استخدام حقهم الدستوري والمشاركة في العملية الانتخابية والنزول للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وتستمر الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح لانتخابات عضوية مجلس الشيوخ حتى 18 يوليو الجاري في 27 محكمة على مستوى الجمهورية، متضمنة تقديم نتيجة الكشوف الطبية.

ويُجري التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج يومي 9 و10 أغسطس المقبل، وفي الداخل يومي 11 و12 أغسطس.

ويقول الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن هذه الانتخابات تحدي لجميع الأحزاب وعليهم النزول للشارع وسط المواطنين لعرض برامجهم الانتخابية والاحتكاك بمشاكل الشارع والعمل على حلها.

ويضيف صميدة لـ "الوطن"، أن الحزب في جميع المحافظات يعمل وسط المواطنين استعدادا لهذه الانتخابات وتوعية الناخبين بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية باعتبارها واجب دستوري عليهم تأديته تجاه وطنهم.

ويشير إلى أن الحزب لا يوجه أحد لاختيار مرشحين بعينهم في هذه الانتخابات، ولكنه يحث المواطنين على المشاركة والذهاب لصناديق الاقتراع واختيار من يمثلهم في المجالس النيابية بكل حرية.

ومن جانبه، يقول موسى مصطفى موسى، رئيس رئيس حزب الغد، إن الحزب في المحافظات بدأ حملات لحث الناخبين علي المشاركة في الانتخابات والحرص على استخدام حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ.

ويضيف موسى لـ"الوطن"، أن أمانات الحزب في كل المحافظات يضعون على رأس أولويتهم تشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات وضرورة خروج بمشهد انتخابي يليق بالدولة المصرية أمام العالم.

ويشير إلى أن حملات الحزب التوعوية تشمل شرح تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وقت النزول للمشاركة في الانتخابات وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والحرص على ارتداء الكمامات داخل وخارج اللجان الانتخابية.

وبدوره، يقول حمدي المسعودي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصري، إن الحزب بدأ جولات ميدانية في المحافظات بهدف توعية المواطنين بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ باعتبارها حق دستوري لا يجب عليه التنازل عنه.

ويضيف المسعودي لـ"الوطن"، أن الحزب سيعقد عددا من الندوات التثقيفية حول أهمية المشاركة في الانتخابات بهدف حث الناس على الذهاب لصناديق الاقتراع واختيار من يمثلهم داخل المجالس النيابية.

ويشير إلى أن كل أمانات الحزب تعمل على تدشين حملات لدعم التحالف الانتخابي الذي يشارك فيه الحزب مع 15 حزباً آخر، بجانب التوعية التي ستقوم بها كل أمانة على مستوى المحافظات للتثقيف والتوعية السياسية للمواطنين.

ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوا بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.