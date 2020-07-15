مد العمل بالمواعيد الاستثنائية لزيارة قصر البارون لحين إشعار آخر

قرر المجلس الأعلى للآثار، الاستمرار في تطبيق المواعيد الاستثنائية لفتح قصر البارون امبان، والتي أقرها وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، فور افتتاح القصر للجمهور في أواخر يونيو الماضي، وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 6 مساء، وذلك لحين إشعار آخر، وذلك بسبب الإقبال الشديد على زيارة القصر.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنّه كان من المقرر انتهاء تطبيق المواعيد الاستثنائية اليوم، وعودة تطبيق مواعيد الفتح العادية من 9 صباحا وحتى 4 مساء، لكن لإقبال الزائرين على زيارة القصر تم مد فترة المواعيد الاستثنائية، مع الاستمرار في اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لضمان أعلى مستويات للسلامة الصحية للزائرين، إذ يتم بيع 900 تذكرة يوميا كحد أقصى، بواقع 100 زائر كل ساعة، كما أنّ الحد الأقصى لعدد للزائرين داخل كل قاعة بالقصر هو 10 زائرين، وأقصى عدد للزائرين بمنطقة البانوراما (سطح القصر) هو 15 شخصل في نفس الوقت كحد أقصى، وتستغرق الزيارة داخل مبنى القصر بحد أقصى 45 دقيقة.

وافتتح قصر البارون إمبان نهاية يونيو الماضي بعد الانتهاء من أول مشروع متكامل لإنقاذه وترميه وتطويره ليصبح معرضا يحكي تاريخ حي مصر الجديدة، حيث بناه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان على طراز العمارة الهندية.