واحد صعيدي والاختيار.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "مقلب حرامية" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "واحد صعيدي" الساعة 8 مساء، وفيلم "عن العشق والهوى" الساعة 10 مساء، وفيلم "وش سجون" الساعة 12 منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "الغول" الساعة 4 مساء، وفيلم "سيدة القاهرة" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "وكالة البلح" الساعة 11 مساء.

قناة MBC2

عرض فيلم Bridge to Terabithia الساعة 4 مساء، وفيلم Monsters University الساعة 6 مساء، وفيلم Where the Wild Things Are الساعة 8 مساء، وفيلم The Space Between Us الساعة 10 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل "هي ودافنشي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بدون ذكر أسماء" الساعة 7 مساءً، و"جراند أوتيل" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"حواديت الشانزليزيه" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "النهاية" الساعة 11 مساءً، و"ونوس" الساعة 12 منتصف الليل.

DMC دراما

عرض مسلسل "أوبرا عايدة" الساعة 6 مساءً، و"الشهد والدموع" الساعة 7 مساءً، و"شبر مية" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "حلاوة الدنيا" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بـ100 وش" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "رأفت الهجان" الجزء الأول الساعة 12 منتصف الليل.

ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الأول الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن أصول" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شارع عبدالعزيز" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الاختيار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "لأعلى سعر" الساعة 11 مساءً.

البرامج الترفيهية

قناة MBC مصر

عرض برنامج "أشرف يقدمه أيمن" الساعة 5:30 مساء، وبرنامج " يحدث في مصر" الساعة 10 مساء.

قناة DMC

عرض برنامج "السفيرة عزيزة" الساعة 3 مساء، وبرنامج "لعلهم يفقهون" الساعة 4 مساء، وبرنامج "مساء دي إم سي" الساعة 9 مساء.