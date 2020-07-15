بسبب كورونا.. إلغاء مهرجان تيلورايد السينمائي

أعلن منظمو مهرجان تيلورايد السينمائي، إلغاء دورته هذا العام والتي كانت تحمل رقم 47، بسبب فيروس كورونا.

وقالت إدارة مهرجان تيلورايد السينمائي، في بيان لها: "بعد شهور من المحاولات الواجبة لعقد الحدث السينمائي، اتفقنا بالإجماع لإلغاء المهرجان في تيلورايد، وهو أفضل قرار حاليا بسبب وجود عدد كبير من الحالات الجديدة لفيروس كورونا".

وكان من المقرر أن يقام المهرجان السنوي السابع والأربعون في الفترة من 3 إلى 7 سبتمبر.

وتيلورايد السينمائي هو مهرجان سينمائي يقام سنويًا في تيلورايد، بولاية كولورادو بأمريكا خلال عطلة عيد العمال.

وشهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدّى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفًا على سلامة صناعها.

جدير بالذكر أنَّه تمّ تأجيل عدد من المهرجانات والأحداث الفنية آخرها Palm Springs السينمائي الدولي، الذي يُقام في ولاية كاليفورنيا، وقالت إدارة المهرجان وقتها قالت إدارة المهرجان، الذي كان من المقرر افتتاحه في 7 يناير: "التغيير في التاريخ هو لضمان صحة وسلامة رعاتنا وموظفينا وضيوفنا المخرجين والشركاء وللتأكّد من أنَّه يمكن أن يكون لدينا تجربة مهرجان لا تنسى وممتعة".