وفاة أمين شرطة إثر سقوطه من عمارة سكنية بالغردقة

لقي أمين شرطة مصرعه صباح اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من عمارة سكنية بمنطقة مبارك 14 شمال مدينة الغردقة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام وجارى التحقيقات.

كانت تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، بلاغا بسقوط أحد الأشخاص من عمارة سكنية بمنطقة مبارك 14 شمال مدينة الغردقة، وعلى الفور تم استدعاء سيارة إسعاف، وتبين وفاة أمين في العقد الخامس من العمر يدعى "سعيد. ن"، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام وجارى التحقيقات.

وتبين من التحريات الأولية، أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية حول الحادث، وتم إخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.