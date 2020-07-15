جينفر جراي تتعاقد على فيلم راقص جديد

تتعاون النجمة الأمريكية جنيفر جراي، مع شركة Lionsgate في فيلم راقص جديد لم يتم تحديد عنوانه بعد، بحسب موقع Variety.

وجنيفر جراي قدمت فيلمها الموسيقي الراقص الشهير Dirty Dancing عام 1987، الذي أخرجه إميل أردولينو وكتبه إليانور بيرجستين وشارك في بطولته باتريك سويزي.

وحقق فيلم Dirty Dancing وقتها نجاحا كبيرا، وحصد جائزة أوسكار أفضل أغنية، وترشح لـ4 جوائز جولدن جلوب وحصد واحدة.

وعن الفيلم الجديد لجنيفر جراي، يرفض الاستوديو التعليق على ما إذا كان المشروع سيكون امتدادا للشخصية التي قدمتها "جراي".

وجنيفر جراي ممثلة أمريكية ولدت 26 مارس 1960، في ولاية نيويورك بأمريكا، وشاركت كممثلة في أكثر من 40 عملا، أولها فيلم Reckless عام 1984، وآخرها مسلسل The Conners .

ومن الأعمال التي شاركت فيها جراي، In Your Eyes عام 2014، وBounce عام 2000، وDirty Dancing عام 1987.