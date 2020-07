تفاصيل فيلم First cow.. عرض بمهرجان برلين ونيويورك ويفتتح مولبورن

يسافر طباخ ماهر، وينضم إلى مجموعة من صائدي الفراء في ولاية أوريغون، ويقابل هناك مهاجرا صينيا، حيث يتعاون الاثنان في عمل ناجح"، باختصار حكاية فيلم First Cow، بحسب موقع السينما IMDB.

واختير فيلم First Cow، للعرض في عدد من المهرجانات، آخر مولبورن السينمائي الدولي بأستراليا، حيث سيكون فيلم الافتتاح.

الفيلم من إخراج كيلي ريتشارد، وهو مأخوذ من رواية للكاتب الأمريكي جوناثان ريموند، والذي شارك في كتابة السيناريو، مع مخرجة الفيلم.

الفيلم من بطولة جون ماجارو، أورويون لي، ومدته ساعتين ودقيقتين، وهو ناطق بالإنجليزية ومترجم إلى الألمانية.

وقبل اختيار الفيلم للعرض في افتتاح مهرجان مولبورن السينمائي، نافس على جائزة الدب الذهبي ببرلين السينمائي، وعرض بالمهرجان، ما عرض بمهرجان نيويورك السينمائي.

وعرض الفيلم بنسخ محدودة في أمريكا يوم 6 مارس، وفي تورونتو بكندا في 13 مارس. وتقييم فيلم First Cow، على موقع IMDB، 7.1 من 10.

والمخرجة وكاتبة السيناريو الأمريكية كيلي ريتشارد، أخرجت 10 أعمال من قبل، أولها فيلم River of Grass عام 1994، والثاني Ode عام 1999، أما آخر فيلم أخرجته قبل First cow، كان Certain Women عام 2016.

وكتبت كيلي ريتشارد 7 أفلام، منها Certain Womenعام 2016، وWendy and Lucy عام 2008.