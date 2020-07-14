فيلم "First Cow" يفتتح مهرجان ملبورن السينمائي

وقع الاختيار على فيلم "first Cow"، ليكون فيلم الافتتاح بمهرجان ملبورن السينمائي الدولي الذي يقام في أستراليا.

كان قد تمّ تأجيل المهرجان من قبل بسبب تفشي فيروس كورونا، قبل أن يتمّ إحياؤه عبر الإنترنت، والمهرجان يبدأ من يوم 6 إلى 23 أغسطس 2020.

"First Cow" عُرض سابقا في في مهرجانات تيلورايد ونيويورك وبرلين، وهو من إخراج Kelly Reichardt.

وسيقدم مهرجان ملبورن 60 فيلماً روائياً، بما في ذلك 3 في قسم retrospective، و44 قصير، والأفلام من 56 دولة.

وقال المدير الفني للمهرجان، الكوسار: "رغم الظروف الاستثنائية لعام 2020، فإننا نعمل باستمرار لمواصلة مهمتنا"، مضيفًا "نحن نعلم بأن الفيلم لديه القدرة على الترفيه وإلهام وتنوير الجماهير".

وشهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدّى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفًا على سلامة صناعها.