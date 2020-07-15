محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول والوفد المرافق له، بديوان عام المحافظة بالعريش، بحضور إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة وعماد اليماني، رئيس فرع الاتحاد بالمحافظة، ورحمي بكير عضو مجلس النواب.

وأكد شوشة دعم المحافظة لجميع الرياضات وخاصة رياضة "الميني فوتبول"، مشيراً إلى مشاركة 6 هيئات شبابية ورياضية بشمال سيناء في فرع الاتحاد بشمال سيناء. وأضاف المحافظ، أن الرياضة تشهد ازدهار كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفضل دعمه للرياضة والشباب.

وأشار أحمد سمير، رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، إلى أن الاتحاد المصري للميني فوتبول يهدف إلى نشر اللعبة في جميع ربوع مصر لتوسيع قاعدة الانتشار والممارسة لرعاية النشء واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب بجميع محافظات مصر، وذلك من خلال مراكز الشباب.

وأعلن سمير مشاركة فريق من محافظة شمال سيناء في الدوري العام لرياضة الميني فوتبول، مشيراً إلى أن المستهدف تسجيل 537 ألف لاعب من مختلف المحافظات في الاتحاد المصري للميني فوتبول.

بدوره أكد عماد اليماني رئيس فرع الاتحاد المصري للميني فوتبول بشمال سيناء، أن "الميني فوتبول" عبارة كرة قدم مصغرة ، ولكنها منفصلة ومختلفة تماما عن كرة القدم التقليدية، وكذا عن كرة القدم داخل الصالات.

وأشار إلى أن هذه الرياضة بدأت في كندا، وانتشرت في 1980 في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، قبل أن تصبح ذات شعبية واسعة في أمريكا الجنوبية. عام 2013 تأسس اتحاد دولي للعبة هو (WMF) في مدينة برمنجهام الإنجليزية ويرأسه التشيكي فيليب جودا، وجرى تنظيم ثلاث نسخ لكأس العالم للعبة عام 2015 بالولايات المتحدة الأمريكية، وعام 2017 بتونس، 2019 بأستراليا. ويضم الاتحاد الدولي للعبة 124دولة بينما يضم الاتحاد الأفريقي 26 دولة.