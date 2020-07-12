ضبط حالة غش في امتحان الكمياء بإحدى لجان شمال سيناء

أكد مصدر في غرفة متابعة امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء، تسجيل واقعة العثور على هاتف محمول مع طالبة في إحدى لجان الامتحانات، بعد تفتيش الطالبة التي كانت مرتبكة.

وأضافت غرفة العمليات، أن الواقعة كانت في لجنة مدرسة الشهيد محمود صلاح الثانوية بالشيخ زويد، وعثر أثناء سير الامتحانات على هاتف محمول مع إحدى الطالبات، موجود عليه المنهج الخاص بمادة الكيمياء، وتحرر محضر إثبات حالة للطالبة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد إبلاغ الجهات المسؤلة.

وبحسب عمليات الحضور والغياب فقد تغيب 21 طالبًا وطالبة عن امتحانات الجغرافيا والكيمياء، بعد تجميع عمليات الحضور بجميع لجان امتحانات المحافظة.