بـ4 ملايين جنيه.. تشغيل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى الصدر بالزقازيق

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تشغيل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى الأمراض الصدرية بمدينة الزقازيق، والمقدم من مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع مديرية الصحة بتكلفه 4 ملايين جنيه، للمساهمة في الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المستشفى.

وأشاد المحافظ بدور مديرية الشؤون الصحية وتعاونها مع منظمات المجتمع المدني، لتجهيز وتزويد المستشفيات والوحدات الصحية بالأجهزة والمستلزمات الطبية، للاستمرار في تحسين مستوى الخدمات العلاجية المؤداة للمرضى.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير الأقسام الطبية بالدور الثالث بالمستشفى، والتي من المقرر أن تستوعب 45 سريرًا، بتكلفة 3 ملايين و700 ألف جنيه، للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية.

وتابع محافظ الشرقية الحالة الصحية لمصابي فيروس كورونا، مشيدًا بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم بمعرفة الأطباء وطاقم التمريض

واختتم المحافظ جولته بمستشفى الأمراض الصدرية بمدينة الزقازيق بتفقد شبكه الغازات بتكلفة مليون و 700 ألف جنيه، والمسؤولة عن توصيل غاز الأكسجين لجميع أقسام المستشفى.