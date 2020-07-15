محافظ الإسكندرية يتفقد المنطقة الحرة ومجمع الصناعات البلاستيكية

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة مكبرة بعدد من المنشآت الصناعية بالمنطقة الحرة الخاصة ومجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم، للوقوف على سير الأعمال وبحث المشاكل التي قد تواجه المستثمرين، والاطمئنان على وضع العمالة بالمصانع.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للفتح التدريجي مع أخذ كل الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدفع عجلة التنمية للاستثمارات.

وخلال الجولة؛ قال الشريف إن المحافظة حريصة على توفير جميع احتياجات المستثمرين لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، بالإضافة إلى تشجيع صغار المستثمرين من الشباب السكندري.