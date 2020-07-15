نائب تونسي: النهضة ابتزت رئيس الحكومة وسحب الثقة من الغنوشي بات وشيكا

أكد النائب عن حزب تحيا تونس مصطفى بن أحمد، في حواره مع إذاعة موازييك إف إم ، أنّ حزب تحيا تونس مع علوية الدستور في ظل الأزمة الحكومية والبرلمانية.

وقال ابن أحمد، ''تونس تعاني من إشكاليتين، الأولى تتعلق بحالة الشلل التي يعيشها البرلمان بسبب سوء إدارته من جانب رئيسه وتسلط حزبه على هياكل المجلس، فأصبح العمل فيه شبه مستحيل والإشكال الثاني متعلق بالحكومة وشبهة تضارب المصالح''.

واعتبر النائب التونسي أن حركة النهضة استغلت الفرصة وابتزت رئيس الحكومة في ملف شبهة تضارب المصالح، وعندما رفض ابتزازها قررت سحب الثقة منه قبل الإعلان عن نتائج التحقيق القضائي واللجنة البرلمانية.

وبخصوص عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، قال "ابن أحمد"، إنّها فاقت العدد المطلوب في انتظار توقيع بعض النواب الذين يتواجدون في الجهات ثم سيجري إيداعها في مكتب الضبط.

واعتبر أنّ رئيس ديوان رئيس مجلس النواب تجاوز صلاحياته، ما عطلّ عمل المجلس، مبيّنا أنّ النهضة اليوم في أزمة تراجع نفوذ وتخبطها جعلها تتصرّف على هذه الطريقة، حسب تعبيره

وقال مصطفى بن أحمد، إنّ الطبيعة تأبى الفراغ وإنّه في صورة عجز المؤسسات الرسمية على حل الإشكال، لابد من تنظيم حوار وطني لحل هذا الإشكال ومناقشة جميع السيناريوهات بما فيها الانتخابات المبكّرة.

وتابع، قائلًا: ''لابد من إيقاف تسلط حزب طال تسلّطه على المؤسسة البرلمانية ولابد من قوة لتأطير الأحزاب وقيادة مشاورات قد يكون رئيس الجمهورية قائدها بالتنسيق مع المنظمات الوطنية''.