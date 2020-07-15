"ضحي وأنت في بيتك".. ما هي خدمة توصيل صكوك أضاحي الأوقاف للمنازل؟

أطلقت وزارة الأوقاف خدمة توصيل صكوك أضاحي الأوقاف للمنازل، وذلك عملًا على راحة المتبرعين وبخاصة كبار السن وأصحاب الظروف الخاصة.

ووفَّرت وزارة الأوقاف خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل، ويتم ذلك من خلال:

أولًا: اتصل أو أرسل رسالة (طلب صك) عبر "الواتس آب" على أي من الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258)، متضمنة: (الاسم – العنوان – التليفون – عدد الصكوك).

ثانيًا: تقوم مديرية الأوقاف بمحافظتك بالتواصل معك للتأكيد، ويصلك مندوب خلال 24 ساعة ومعه صك أضحيتك من الأوقاف

ثالثًا: لا تدفع إلا قيمة الصك فقط (1800) جنيه، ولا توجد رسوم أو مصروفات إدارية أو مصاريف خدمة توصيل، الصك يصلك مجانًا أينما كنت.

رابعًا: استلم الصك من المندوب وتأكد من أنه صك أضحية وزارة الأوقاف لعام 2020م.

وقالت الوزارة، عبر موقعها الرسمي: "أضحيتك في يدٍ أمينة، ستصل كاملة إلى الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين بجميع مناطق الجمهورية، حيث يتم الذبح بعد صلاة عيد الأضحى مباشرة، وحتى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وهو الوقت الشرعي لذبح الأضاحي، ثم يتم بعد ذلك الانتقال لمرحلة التشفية والتقطيع والتعبئة والتغليف، وتصل اللحوم بطريقة آمنة إلى الأسر الأولى بالرعاية بعزة وكرامة".