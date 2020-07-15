"دعم مصر" يعلن "القائمة الوطنية" لخوض انتخابات "الشورى"

أعلن ائتلاف دعم مصر، اليوم، القائمة الوطنية من أجل مصر، لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، من 11 حزباً، هى: مستقبل وطن، والشعب الجمهورى، والوفد، وحماة الوطن، والحركة الوطنية المصرية، والتجمع، ومصر الحديثة، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والإصلاح والتنمية، والحرية، والمؤتمر، وذلك خلال مؤتمر صحفى بمقر الائتلاف بالقاهرة الجديدة، وعلمت «الوطن»، من مصادرها، أن القائمة ربما تقدم خلال اليومين الأخيرين، قبل غلق باب تلقى طلبات الترشح، حيث لا يزال التنسيق مستمراً بين الـ11 حزباً.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب «مستقبل وطن»، إنهم انتهوا بشكل نهائى من إعداد القوائم الانتخابية لتحالف الأحزاب الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، والتى تضم 11 حزباً سياسياً، مهنئاً رؤساء أحزاب التحالف لنجاحهم فى تشكيلها لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، لافتاً إلى أن القائمة حققت الوئام بين الأحزاب السياسية، أمام استحقاق مجلس الشيوخ.

وأضاف «عبدالرازق»، خلال المؤتمر، أن رؤساء الأحزاب حريصون على إعلاء مصلحة الوطن، وهذا الموقف الموحد الذى جمع أحزابهم على اختلاف مشاربها وتواريخها المختلفة، إنما يمثل نقلة نوعية فى الحياة السياسية لصالح مصرنا الغالية. وتابع: «لعل تعاوننا اليوم يكون باكورة للتناغم فيما بين الأحزاب فى الفترة القادمة بما يليق بوطننا، وما يستحقه من تضامن وموقف صلب تجاه ما تواجهه الدولة داخلياً وخارجياً».

وقال المهندس حسام الخولى، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن التحالف كون تشكيله بالتوافق دون المحاصصة لأى حزب فى النسب داخل القائمة، وأن الكل راضٍ بما حصل عليه من مقاعد، مشيراً إلى أنه ليس من السهل تشكيل هذه القائمة بكل تلك التوجهات السياسية، وأن الأمر كان صعباً أن يتم التوافق بين ١١ حزباً، لتوحيد وجهات النظر، وسط خلافات موجودة، ولكن الكل نجح فى إعلاء المصلحة العليا ونبذ تلك الخلافات.

20 مقعداً لـ"حماة الوطن" و"الشعب الجمهورى".. و3 لـ"الإصلاح والتنمية".. و"النور" يخوض "الفردى" دون القائمة

وقالت مصادر داخل حزب «حماة الوطن»، فضلت عدم ذكر اسمها، لـ«الوطن»، إنه تم تخصيص 10 مقاعد للحزب فى القائمة الوطنية الموحدة عقب عودته لها. وقال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن الحزب سعى خلال اجتماعاته مع كل أحزاب التحالف، إلى التوافق والتفاهم، ولم يختلف على عدد المقاعد المخصصة له داخل القائمة الوطنية التى يسعى لتشكيلها ائتلاف «دعم مصر» وأحزاب أخرى فى مقدمتها حزب مستقبل وطن، وإنما كان يستهدف إعلاء المصلحة العامة، والوصول إلى نقطة تلاقٍ مشتركة.

وأضاف «عمر» فى تصريحات صحفية، على هامش المؤتمر الصحفى، أن الهدف ليس كم المقاعد، بقدر أداء الأعضاء، فالأداء يهزم العدد، وهو الذى يحدث تأثيراً، مشيراً إلى أن الحزب خصص له 10 مقاعد فى القائمة الوطنية، فيما تم التنسيق لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية بسبعة مرشحين.

وقال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن المجلس التنفيذى للحزب يعكف حالياً على مراجعة أوراق وطلبات المتقدمين للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية، تمهيداً لحسم عدد مرشحى الحزب، وأضاف أن الحزب بعد تحديد مرشحيه على مقاعد مجلس الشيوخ الفردية سيتقدم بأوراق ترشحهم للهيئة الوطنية للانتخابات الأسبوع الجارى، مؤكداً أن الحزب سيدفع بمرشحين أصحاب كفاءة فى الدوائر الفردية فى أكثر من 15 محافظة، وأنه لا يبحث عن مكاسب سياسية أو مصالح شخصية، وهدفه المصلحة الوطنية والصالح الحزبى، وتابع: «ننسق مع الأحزاب الأخرى سواء فى القائمة الموحدة التى سندفع عليها بـ5 مرشحين سواء كانوا ضمن القائمة، أو على المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية، وأطالب جميع القوى السياسية بضرورة تجنب المصالح الضيقة الحزبية والتكاتف فى هذه المرحلة التى تتعرض فيها البلاد لتحديات عديدة على جميع المستويات، وعدم إحداث أى توتر يؤثر على الانتخابات».

وقال أحمد أبوهشيمة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، فى تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفى، إن الأحزاب بذلت جهوداً كبيرة للخروج بهذه القائمة الوطنية الموحدة، مشيراً إلى أن الجميع تحملوا المسئولية فى ظل الأوضاع التى تمر بها الدولة والمخاطر التى يتعرض لها الأمن القومى.

وقال أسامة بديع، أمين شباب حزب الإصلاح والتنمية، إن الحزب توافق على المشاركة بالقائمة الوطنية لائتلاف دعم مصر، بانتخابات مجلس الشيوخ، بعدد ٣ مقاعد وهم الدكتورة سلوى الحداد، والدكتور عبدالخالق عياد رئيس هيئة البترول الأسبق، وسامح السادات، مشيراً إلى أن أسماء الاحتياطى هم الدكتور حافظ فاروق، ودكتورة نبيلة محمد أبوحلاوة، وريهام الشبراوى، ومحمد سيف، مؤكداً أن الحزب يسعى للتوافق مع الأحزاب المشاركة حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة من أجل استقرار مؤسسات الدولة.

وكشف مصدر وفدى، أن المفاوضات التى تجرى حالياً بين حزب الوفد والأحزاب الأخرى حول حصة الحزب من القائمة الانتخابية الموحدة، تم التوافق خلالها على أن تكون 10 مقاعد فى القائمة، ويتم التنسيق على 6 مقاعد فى الدوائر الفردية على مستوى الجمهورية، وبعد ذلك تم إبلاغ الحزب بتخفيض نسبته فى القائمة إلى 8 مقاعد، ثم تم تخفيضها إلى 6، ويتم التنسيق على 8 فى الفردى، على أن يتم تفويض رئيس الحزب للتفاوض حول هذه النسبة لزيادتها كما كانت.

وتابع المصدر أن المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب والنائب سليمان وهدان، يجريان المفاوضات حالياً لزيادة حصة الوفد من القائمة الموحدة، ومرجح أن تعود النسبة مرة أخرى إلى 8 مقاعد فى القائمة، على أن يتم التنسيق مع أحزاب القائمة على 8 مقاعد فردى.

وكشف المهندس صلاح عبدالمقصود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، تحركات الحزب فى مجلس الشيوخ، مشيراً لـ«الوطن»، إلى أن الحزب سيخوض الانتخابات على الفردى فقط دون القائمة، قائلاً: لسنا موجودين فى القائمة الوطنية، ودرسنا الموضوع واتخذنا القرار الأفضل، إعمالاً بمبدأ المشاركة وليس المغالبة، ولن نخوض الانتخابات على جميع المقاعد، بل نعمل على أن يكون لنا تمثيل جيد فى مجلس الشيوخ، وأضاف أن الأسماء التى تقدمت للترشح حتى الآن، هى التى تمت الموافقة عليها من قبل الأمانة العامة، وما زال هناك مجموعة أخرى، تتم دراسة أوراقها.