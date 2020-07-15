مؤتمر صحفي للإعلان عن القائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ بحضور 17 حزبا

يعقد التحالف الانتخابي الذي يضم مجموعة من الأحزاب السياسية، في مقدمتها حزب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، والوفد، والحركة الوطنية المصرية، والتجمع، والمؤتمر، وآخرون، مؤتمر صحفي، بعد قليل، للإعلان عن تفاصيل القائمة الوطنية الموحدة لانتخابات مجلس الشيوخ، بمقر ائتلاف دعم مصر بالقاهرة الجديدة.

وقال أحمد الجندي، الأمين العام المساعد لائتلاف دعم مصر، لـ"الوطن"، إنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي بعد قليل بحضور رؤساء وقيادات 17 حزبا سياسيا، للإعلان عن تفاصيل القائمة الانتخابية التي شكلها ائتلاف دعم مصر بمعاونة الأحزاب المشاركة في القائمة.