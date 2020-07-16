بينهم حاصل على دبلوم صناعي.. أسماء المرشحين لمجلس الشيوخ بالبحيرة

استقلبت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، بمحكمة شمال البحيرة، 23 مرشحا حتى نهاية أمس الأربعاء، بينهم 7 مرشحين من أعضاء حزب مستقبل وطن، و4 مرشحين من حزب النور، كما تقدمت أحزاب "الريادة، حماة وطن، المصريين، مصر المستقبل" بمرشح عن كل منهم.

وحصلت "الوطن" على أسماء المرشحين المتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة، وهم حسب ترتيبهم في كشوف لجنة الانتخابات: "محمد حميدة على البنا، محمد سعد زكى السعدى، عيد مهدى على بلبع، أحمد محمد عبدالرحمن قرقورة، عادل حسن أبوالفتح الطنيخى، أمين جابر محمود الصيرفى، السيد سيد أحمد محمود القفاص، جلال سعد حسن حسن، ياسمين فكرى سامى زنباع، عبدالرسول عبدالهادى عبدالرسول طبلية، أشرف محمود محارب إدريس، إسلام أحمد على حامد على المغربى، محمود محمد على غلاب، سامى صبحى عبدالحميد عرفات، مصطفى كامل حسن سليمان، منشاوى جابر محمد غانم، شعبان جلال شعبان قطب، أشرف بشير فتح الله عبدالمجيد، عمر رمضان محمد هيبة، محمد محمد عفيفى عوض، ماجدة حسن عبدالهادى جلالة، حازم توفيق محمد حسن، رجب محمد محمود على دراز".

وورد بكشوف المرشحين أن الأخير "مستقل" حاصل على دبلوم فنى صناعى، فيما تنوعت مهن باقى المستقلين ما بين محام ومعلم ومفتش مالى ومدير بمصلحة الضرائب، وأعلنت اللجنة أن آخر أيام التقدم لطلب الترشيح السبت القادم.