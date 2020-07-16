الطيران المدني الكويتي: 1200 عالق مصري يغادرون إلى 4 محافظات

أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتي اليوم الخميس، مغادرة 1200 من العالقين المصريين في الكويت، الى محافظات القاهرة، سوهاج، الأقصر، والاسكندرية؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية

وأوضح (الطيران المدني) الكويتي - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 4 رحلات على متنها 600 راكب إلى القاهرة، رحلتين على متنهما 290 راكبا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى الأقصر وأخرى على متنها 165 راكبا إلى الإسكندرية.

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، شركة طيران الجزيرة الكويتية، شركة العربية - مصر، وشركة فلاي ايجيبت، بواقع 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، رحلتين لشركة طيران اير كايرو، ورحلة واحدة لكل من شركة المصرية، وشركة فلاي ايجيبت وشركة العربية - مصر.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتي، قد أعلنت أمس الأربعاء، مغادرة 870 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، سوهاج، أسيوط، والإسكندرية؛ وذلك عبر 6 رحلات جوية.