3 مطارات تستقبل 990 مصريا من الكويت اليوم

تستقبل مطارات القاهرة وسوهاج وأسيوط الدولي، 990 مصريا قادمين من الكويت، عبر 6 رحلات جوية.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي أنّ مطار القاهرة الدولي سيستقبل خلال 24 ساعة المقبلة، 3 رحلات تقل على متنها 495 راكبا، بينما يستقبل مطار سوهاج الدولي رحلتين، تقل على متنها 310 ركاب ورحلة واحدة على تقل متنها 185 راكبا، ويستقبلها مطار أسيوط الدولي.

وقالت المصادر، إنّ الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة الخطوط الجوية الكويتية، شركة طيران الجزيرة الكويتية، شركة المصرية للطيران، شركة فلاي إيجيبت، وشركة العربية - مصر، بواقع رحلتين لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة الخطوط الجوية الكويتية، شركة طيران المصرية، شركة فلاي إيجيبت وشركة العربية - مصر.