4 مطارات تستقبل 870 مصريا عائدين من الكويت اليوم

تستقبل مطارات القاهرة وسوهاج وبرج العرب وأسيوط 870 مصريا عائدين من الكويت، على متن 6 رحلات جوية.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إنّ مطار القاهرة الدولي سيستقبل على مدار الساعة، رحلتين تقلان على متنهما 290 راكبا، بينما يستقبل مطار أسيوط الدولي رحلتين تقلان على متنهما 290 راكبا، ويستقبل مطار سوهاج الدولي رحلة واحدة، تقل على متنها 145 راكبا، ويستقبل مطار برج العرب الدولي رحلة واحدة تقل على متنها 145 راكبا.

وأضافت المصادر، أنّ الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية - مصر، بواقع 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة الخطوط الجوية الكويتية ورحلة واحدة لشركة العربية - مصر.

وتتخذ سلطات المطارات الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فضلا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.