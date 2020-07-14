3 وفيات و666 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، تسجيل 3 حالات وفاة و666 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 395 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 56 ألفا و174 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في بيان صحفي، إنّ جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس "كوفيد 19" جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، إضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ وتتابع الفرق الوقائية أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وأوضح أنّ الحالات التي جرى رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت 421 حالة لمواطنين كويتيين، و245 حالة لغير الكويتيين.

وأضاف أنّه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 157 حالة، مشيرا في الوقت ذاته إلى إجراء 3721 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 441 ألفا و143 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين، الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بوسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة بشأن آخر المستجدات والتطورات.

كانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس الاثنين تسجيل 3 حالات وفاة، و614 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 393 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 55 ألفا و508 حالات حتى أمس.