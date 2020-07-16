نجاح جراحة تركيب شريحة ومسامير لمريض كورونا بمستشفى بنها التعليمي

أعلن مستشفى بنها التعليمي، عن نجاح إجراء عملية تركيب شريحة ومسامير بالفخذ لمريض مصاب بفيروس كورونا، بأيادي أطباء وتخدير وتمريض وعمال بقسم العمليات وعلى رأسهم الدكتور هاني عفيفي رئيس قسم العظام.

وتوجهت الدكتورة أمنية محمود مدير المستشفى، بالشكر للفريق الطبي على جهوده في اتمام العملية بنجاح موضحة أن المريض بحالة جيدة ومستقرة .

وفي نفس السياق كان مستشفى بنها التعليمي، أجرى عملية جراحية لشاب مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يبلغ من العمر 20 عامًا يعاني من التهاب شديد بالزائدة الدودية والتهاب بالغشاء البروتوني للبطن .

وأوضح الدكتور باسم سعد استشاري العزل بالمستشفى، أن حالة المريض كانت في وضع حرج للغاية نتيجة مرور الوقت عليه بعد رفض عدد من المستشفيات استقباله نتيجة إصابته بفيروس كورونا وعلى الفور تم استقبال المريض في مستشفى بنها التعليمي ودخوله غرفة العمليات وقام فريق طبي بقيادة الدكتور محمد غريب طبيب مساعد الجراحة العامة والمناظير وتم تخدير الحالة بواسطة الدكتورة شيماء عادل نائب التخدير وإجراء العملية بنجاح.

وأعلن أطباء مستشفى بنها التعليمي عن سعادتهم في الوصول لهدفهم النبيل وإنقاذ المرضى وتشجيع الأطباء المتميزين المجتهدين في المستشفى ضاربين المثل بالدكتورة شيماء عادل نائب التخدير، موضحين بأنه مشهود لها بالالتزام والضمير النقي وتحظى بحب واحترام الجميع لتفانيها وجهدها المخلص وعدم خوفها من مريض كورونا ودخولها لتخديره إلى جانب كفاءتها العلمية ومهاراته العملية .