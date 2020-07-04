إجراء جراحة عاجلة لمريض مصاب بكورونا بمستشفى بنها التعليمي

أعلنت الدكتورة أمنية خليفة، مدير عزل مستشفى بنها التعليمي، إجراء عملية جراحية لشاب مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يبلغ من العمر 20 عامًا كان يعاني من التهاب شديد بالزائدة الدودية والتهاب بالغشاء البروتوني للبطن.

أوضح الدكتور باسم سعد استشاري العزل بالمستشفى أن حالة المريض كانت في وضع حرج للغاية نتيجة مرور الوقت عليه بعد رفض عدد من المستشفيات إستقبال الحالة نتيجة إصابته بفيروس كورونا وعلي الفور تم إستقبال المريض في مستشفي بنها التعليمي ودخوله غرفة العمليات وقام فريق طبي بقياده الدكتور محمد غريب طبيب مساعد الجراحه العامه والمناظير وتم تخدير الحاله بواسطه الدكتورة شيماء عادل نائب التخدير بمستشفي بنها التعليمي وتم إجراء العملية بنجاح.

في سياق متصل أعلن أطباء مستشفي بنها التعليمي عن سعادتهم في الوصول الي هدفهم النبيل وإنقاذ المرضي وتشجيع الأطباء المتميزين المجتهدين في المستشفي ضاربين المثل بالدكتورة شيماء عادل نائب التخدير بالمستشفي موضحين بأنه مشهود لها بالالتزام والضمير النقي وتحظى بحب وإحترام الجميع لتفانيها وجهدها المخلص وعدم خوفها من مريض الكورونا ودخولها لتخديره إلى جانب كفاءتها العلمية ومهاراته العملية.