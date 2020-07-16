ضبط طالبة لقيامها بتسريب أسئلة الامتحانات عبر "واتس آب" 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة عبر شبكة "الإنترنت".. فقد رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن مجموعة تحت مسمى (دفعة 2020 علمى وأدبى) عبر تطبيق المحادثات "واتس آب" بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة لمادة (الكيمياء).

أسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات أن المجموعة المُشار إليها تدار من خلال حساب خاص بـ(طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة) .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ، ومديرية أمن الجيزةـ تم إستهداف المذكورة وضبطها بمحل إقامتها، وعُثر بحوزتها على الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بغرض مساعدة الطلاب على الغش أثناء تأدية الإمتحانات والإستفادة مقابل ذلك مادياً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.