أبو العلا: ثبات أعداد الإصابات بكورونا الفترة الماضية أمر مبهر

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه ما زلنا في منطقة آمنة بالنسبة لمصابي فيروس كورونا، لاسيما في ظل استمرار تراجع أعداد الإصابة خلال الفترة الماضية.

وتابع أبو العلا في اللايف الأسبوعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعنوان نص ساعة طب: "الأرقام مطمئنة ولكن يجب علينا الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة حتى لا نتعرض لما تعرضت له بعض الدول في إعادة الإغلاق مرة أخرى بسبب عودة الإصابات في الزيادة مرة أخرى".

وأكد النائب أن ثبات أعداد الإصابات والوفيات خلال الـ14 يوما الماضية بسبب وعي المواطنين هو نتيجة مبهرة، مشيرا إلى أنه في حال الاستمرار بارتداء الكمامات والتطهير والنظافة العامة ستتراجع الإصابات حتى نصل إلى صفر إصابات قريبا.

وفيما يتعلق باللقاحات، أشار أيمن أبو العلا، إلى أن هناك 4 شركات في المرحلة الثالثة من التجارب، موضحا أن هذه المرحلة يتم التجريب على المتطوعين من البشر وثبت وجود أجسام مضادة لمتلقين بعض من تلك اللقاحات وهو ما يؤكد ظهور اللقاح وطرحه في الأسواق خلال شهور قليلة.