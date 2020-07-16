بـ صور مخلّة.. القبض على 4 فتيات يستقطبن راغبي الأعمال المنافية للآداب

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الهجرة والاتجار بالبشر، استقطاب سيدتين راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، نظير الحصول على مقابل مادي، إضافة إلى استقطاب بعض الفتيات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدقي وبحوزتهما (هاتفان محمولان يحتويان على رسائل نصية دالة على نشاطهما).

ورصدّت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، نشر إحدى السيدات صور لعدد من الفتيات عبر صفحة بأحد المواقع الإلكترونية، وتبدي من خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبصحبتها إحدى السيدات حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وبمواجهتهما أقرت الأولى بممارستها الأعمال المنافية للآداب وتسهيلها واستغلالها للثانية في النشاط ذاته بمقابل مادي من خلال الصفحة المُشار إليها.

وبمواجهة الثانية أيدت ذلك، وأضافت بتقاسمهما المبالغ المالية فيما بينهما، كما عثر بحوزتهما على (هاتفان محمولان – تبين احتواء أحدهما على رسائل ومحادثات خاصة تؤكّد نشاطهما)، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.