ضبط عقاقير ومنشطات محظور تداولها داخل صيدلية بالبساتين

تمكّنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (مسؤول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين)، بتهمة مزاولة مهنة صيدلي "دون تصريح" وحيازته عقاقير ومنشطات غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد.

وبالفحص تبين حيازة المتهم أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

وعُثر بداخل الصيدلية على (440 قرص أدوية مؤثرة على الحالة النفسية، محظور تداولها خاصة بالتأمين الصحي، مجهولة المصدر ومهربة جمركياً - 883 عبوة منشطات) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته الصيدلية دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.