3 مرشحين يقدمون أوراقهم في انتخابات "الشيوخ" بالإسكندرية

بدأت اليوم الخميس لجنة تلقي أوراق الراغبين بالترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في الإسكندرية، تحت إشراف المستشار محمد أمين المشد رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، أعمال يومها السادس على التوالي، حيث جرى استقبال 3 مرشحين مستقلين في الساعات الأولى من اليوم، ليصل إجمالي عدد المرشحين حتى الآن إلى 42 شخصاً.

وأنهت اللجنة اليوم الخامس من استقبال 7 متقدمين لطلب الترشيح، واستقبال 13 مرشحا في اليوم الرابع وهم "عصام سعيد السيد، وقباري محمود علي، وماجدة محمود عمر، وعاطف فوزي فهمي، حزب مصر القومي وطارق غانم، و خميس محمد السيد، وعبد الفتاح عبد النبي العزومي "مستقلين "، عادل محمد علي _ فردي حزب الوفد ومصطفى إبراهيم عبد العاطي "مستقل" و علي عبد المطلب محمد نصر، ولواء ياسر السيد أبو زيد "مستقل"، وهايدي شركس "فردي مستقل" ومحسن حماد _ مستقل، ومحمود عبد الحكيم محرز، "مستقل" ومعتز محمود حنفي _ "مستقل" وعبد الله عبد العزيز محمد، "حزب النور" ذارع منيسي سالم _ "حزب النور"، طلعت مرزوق عبد العزيز حزب النور، برنابا كامل خليل _ فردي مستقل.