مهرجان شنغهاي السينمائي الصيني ينطلق دون أجانب أو لجنة تحكيم

تقام فعاليات دورة مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي في أسبوع واحد بشكل مكثف، إذ تبدأ من 25 يوليو وتنتهي 2 أغسطس، وسيكون شأنا صينيا فقط يقام دون أجانب.

وبحسب موقع هوليود ريبورتر، فنسخة 2020 من المهرجان، ستتخذ شكلًا مكثفًا وستكون في الغالب شأنًا صينيًا، وسيستمر المهرجان دون لجنة التحكيم الدولية والمنافسة الرئيسية المعتادة، وسيتم عرض مجموعة مختصرة من أفلام صينية، ومن المتوقع الكشف عن القائمة النهائية في الأيام المقبلة.

كما يقام مهرجان شنغهاي الدولي للتلفزيون، الذي يقام عادة بالتزامن مع مهرجان الفيلم، في شكل مختصر من 3 إلى 7 أغسطس.

ويقول منظمو المهرجان إنّ الضيوف من الخارج لن يتم دعوتهم رسميًا إلى المهرجان، لكن سيتم الترحيب بحضور الموظفين من شركات الأفلام الدولية المتمركزة داخل الصين.

وتستمر السلطات الصينية في الحفاظ على قيود صارمة على دخول المسافرين الأجانب من معظم أنحاء العالم، وهناك متطلبات طويلة للحجر الصحي لجميع المواطنين الصينيين العائدين.