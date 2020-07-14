على خطى "كان".. إقامة سوق الأفلام الأمريكية "أون لاين"

أعلن الاتحاد المستقل للسينما والتليفزيون "IFTA" في أمريكا، أنَّ الإصدار الحادي والأربعين من سوق الأفلام الأمريكية "AFM" سيكون متاحًا عبر الإنترنت، وذلك على خطى سوق كان الافتراضي الذي أقيم الشهر الماضي، بحسب موقع "variety".

ومن المقرر أن يقام السوق على مدار 5 أيام، بداية من 9 إلى 13 نوفمبر، كما سيتمّ الكشف عن تفاصيل البرنامج والمشاركة الكاملة في وقت لاحق.

وقال مايكل رايان، رئيس "IFTA": "من خلال الإصدار سنعطي الفرص التي تعتبر حاسمة دائمًا وتساعد على نجاحنا، وسوف نلتقي ونتبادل المعرفة ونتعاون لاكتشاف أفلام الغد كما نفعل كل عام في سانتا مونيكا".

"AFM" هي واحد من أسواق المبيعات الرئيسية لصناعة الأفلام المستقلة، هو حدث يقام كل عام في سانتا مونيكا، بولاية كاليفورنيا.

ويحضر أكثر من 7000 شخص الحدث السنوي للتواصل وبيع الأفلام وتمويلها والحصول عليها.

جدير بالذكر أنَّه تمّ نقل مهرجان كان إلى مهرجان افتراضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وشهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها.

وشهدت أكبر الأحداث الفنية تغيرات في مواعيدها منها حفل أوسكار بعدما أجلت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، الدورة المقبلة التي تحمل رقم 93، إلى يوم 25 أبريل 2021، بعدما كانت تقام في فبراير من كل عام.

وأجلت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما المتحركة "بافتا" حفل توزيع جوائز دورتها الـ 73 إلى يوم 11 أبريل 2021، بعدما كان يقام في فبراير من كل عام، قبل حفل أوسكار.

وأعلن المسؤولون عن جوائز Spirit للفيلم المستقل، تأجيل الحفل إلى يوم 24 أبريل 2021، أي قبل حفل أوسكار بيوم واحد.

كما أعلنت رابطة هوليود للصحافة الأجنبية عن تأجيل الحفل السنوي لتوزيع جوائز جولدن جلوب للسينما والتلفزيون في دورتها الـ78 إلى يوم 28 فبراير عام 2021، بعدما كان يقام يوم الأحد الأول من شهر يناير.