ضبط أكثر من 5 أطنان لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك داخل ثلاجة غير مرخصة

فى إطار مواصلة الجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى وحيازة السلع والمواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك لحماية جمهور المستهلكين بقصد بيعها بالأسواق.. فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (صاحب ثلاجة لحوم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول).. لإدارته الثلاجة "بدون ترخيص" وحيازته لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى وأخرى مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. حيث عُثر بداخل الثلاجة على (5,128 طن "لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى – كبدة - قلب") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته إعترف بإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.