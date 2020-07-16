كشف ملابسات سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة شركة وضبط مرتكب الواقعة 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية من المدير المالى والإدارى بشركة تنمية سياحية بدائرة القسم.. بإكتشافه سرقة مبلغ مالى (174200 ألف جنيه) من داخل خزينة الشركة.

فقد أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بالإسكندرية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل بوفيه بالشركة محل الواقعة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأضاف أنه يوم إرتكاب الواقعة وإنصراف الموظفين تلاحظ له وجود خزينة الشركة بمكتب الحسابات مفتوحة فقام بالإستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية، ثم قام بعثرة محتويات الغرفة حتى لا يتم إكتشاف أمره ثم إنصرف.

وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.